Calcio: Paredes, col Bayer difficile come altre di Europa League

agenzia

'Con De Rossi buon rapporto, le sue parole sono stimolo'

ROMA, 30 APR – “Ho un buon rapporto con De Rossi, le sue parole sono uno stimolo”. Lo ha detto Leandro Paredes ai canali del club giallorosso commentando le recenti dichiarazioni del tecnico giallorosso che ha evidenziato le difficoltà della Roma nel giocare senza l’argentino. Poi parlando della doppia sfida col Bayer Leverkusen ha aggiunto: “Siamo consapevoli che saranno due partite come le altre di Europa League che sono state difficili e lo stesso varrà qui. Affronteremo il match alla stessa maniera”. Infine una battuta sua sua condizione: “Vista la squalifica di Napoli mi sono riposato, ho avuto due giorni per mettermi a posto e per arrivare a questa partita nel migliori dei modi”.

