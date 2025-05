Calcio: Parma a Como con il morale alle stelle

agenzia

Verso il forfait Bernabè e Vogliacco

PARMA, 01 MAG – Un anno fa esatto il Parma festeggiava la promozione in serie A, ora i crociati preparano la gara che potrebbe sigillare la permanenza nella massima categoria. A quattro giornate dal termine al Tardini arriva il Como – secondo tra i cadetti l’anno scorso dietro proprio la squadra di Pecchia -: una sfida che potrebbe garantire la salvezza matematica ai ducali che, con sette punti di vantaggio sulla terzultima, hanno il destino nelle loro mani ma per centrare in anticipo il traguardo stagionale devono vincere sperando in un’eventuale doppia sconfitta di Venezia ed Empoli. Ancora out gli infortunati Bernabè, Estevez e Vogliacco, in dubbio Cancellieri. Chivu potrebbe riproporre la formazione vista all’Olimpico contro la Lazio. Anche se è lecito attendersi una mossa studiata ad hoc sull’avversario, quella che è diventata alla fine la forza del suo Parma. Verso una conferma dal primo minuto gli uomini copertina della nuova gestione tecnica: Ondrejka (doppietta a Roma), Pellegrino (decisivo contro la Juventus), Valeri ( a quota sei assist). Tra i pali Suzuki, quattro volte imbattuto con Chivu, all’Olimpico ha superato i 300 minuti senza subire gol, fino alla rete di Pedro. I numeri del portiere portano la firma di un reparto ricostruito in cui Valenti è sempre stato titolare e di un centrocampo dove Keita le ha giocate tutte per novanta minuti senza cartellini gialli. A fianco del belga a centrocampo confermato Sohm. Nella difesa a tre ci saranno anche Leoni e Delprato. A destra Hainaut. Titolare anche Bonny, che ha mostrato segni di ripresa. Al Mutti Training Center di Collecchio, questa mattina, i gialloblu hanno sostenuto una seduta di allenamento per preparare il match di sabato. La squadra ha svolto un’esercitazione finalizzata al possesso palla, una partita a tema tattico ed esercitazioni sui cross e conclusioni in porta. Si è rivisto, dopo il lungo stop, Adrian Benedyczak: ha completato il secondo giorno di allenamento insieme al gruppo. Domani seduta di rifinitura.

