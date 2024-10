Calcio: Parma; ancora out Estevez, problemi a centrocampo

agenzia

PARMA, 03 OTT – In vista della sfida con il Bologna, il tecnico del Parma Fabio Pecchia non recupererà nessuno degli infortunati, in particolare sarà ancora out Estevez e quindi a centrocampo coperta ancora corta. Restano ai box anche Circati, Kowalski e Benedyczak, unica consolazione il ritorno di Cancellieri dopo il turno di squalifica. Per il tecnico emiliano i dubbi maggiori riguardano i centrali difensivi (Delprato e Balogh i più probabili con Osorio possibile alternativa) e il trequartista da inserire al fianco di Man e Mihaila. In questo caso Sohm sembra in vantaggio sui Hernani.

