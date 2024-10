Calcio: Parma, rinnovato il contratto a Pecchia fino al 2027

agenzia

Krause, 'è l'uomo giusto per il nostro futuro'

PARMA, 24 OTT – Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha rinnovato il contratto con la società sino al 30 giugno 2027. A darne notizia è stato lo stesso presidente del club emiliano, Kyle Krause, durante un’intervista con l’emittente televisiva statunitense Cbs. L’accordo fra il tecnico e la società era già stato raggiunto e firmato dalle parti alcuni giorni fa ma è stato oggi il massimo dirigente ducale ad ufficializzarlo. Pecchia, ha dichiarato Krause, “è un asset fondamentale per il club e una parte importante per costruire il futuro. E’ chiaro a tutti ciò che ha fatto dal punto di vista della coesione della squadra, sia dal punto di vista dei risultati che tatticamente. E’ l’uomo giusto per il nostro futuro”.

