Calcio: passo falso Barcellona, perde in casa con il Las Palmas

agenzia

Nel giorno del 125/o annivrsario blaugrana ko

ROMA, 30 NOV – Passo falso del Barcellona, battuto 2-1 in casa dal Las Palmas, nella quindicesima giornata de La Liga spagnola. Ora il Real Madrid ha la possibilità di tornare a un punto di distanza se domani batterà il Getafe- La festa per il 125/o anniversario della fondazione del club blaugrana è stata rovinata dalla squadra delle isole Canarie. Il Las Palmas va in vantaggio nel finale del primo tempo graziead una rete di Sandro Ramirez. Il capitano del Barcellona Raphinha riporta il risultato in parità al 16′ ma passano pochi minuti e Fabio Silva riporta in vantaggio gli ospiti. Prima di perdere contro il Las Palmas, la squadra di Hansi Flick aveva perso 1-0 con la Real Sociedad e pareggiato 2-2 a Vigo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA