Calcio: Pedro ‘Lazio speciale per me, per rinnovo c’è tempo’

Lo spagnolo: "Su Var servono regole chiare"

ROMA, 09 FEB – “Giocare con la Lazio è speciale per me, ogni volta che vado in campo cerco di dare tutto. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato, adesso non è questo il momento di farlo. Ora ci sono tante partite importanti e avremo sicuramente il tempo di parlare con la società. Sono molto contento, sono felice qui e questa è la cosa più importante”. Sono queste le parole di Pedro, attaccante laziale, dopo la vittoria contro il Monza. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, potevamo fare meglio ma non era una partita semplice. Il Monza si sta giocando la salvezza, abbiamo fatto un buon lavoro e dobbiamo essere contenti della nostra prestazione”, prosegue lo spagnolo. Infine, incalzato sul rigore non concesso al Como per la mano di Gatti, Pedro ammette come quella sia stata “l’interpretazione dell’arbitro e della Var, serve una regola più chiara. La Var tante volte aiuta, a volte no, si capisce che è per migliorare il calcio e sono sempre a favore, anche se senza c’era più l’emozione del momento”, conclude.

