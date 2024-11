Calcio: per il Belgio c’é l’Italia, Tedesco richiama Lukaku

agenzia

ROMA, 08 NOV – Mentre parte della critica e della tifoseria continua a chiederne l’esonero dopo gli ultimi risultati e l’eliminazione agli ottavi nell’ultimo Europeo, il ct della nazionale del Belgio Domenico Tedesco si accinge a preparare le sfide di Nations League contro Italia, sfida per la quale allo stadio Re Baldovino c’è già il tutto esaurito, e con Israele a Budapest (14 e 17 novembre). Così oggi, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato la sua lista dei convocati per questi impegni e ha dovuto rispondere alle domande che gli sono state rivolte sul ritorno in nazionale di Romelu Lukaku, dopo che l’attaccante del Napoli aveva chiesto di essere esentato dagli ultimi impegni. “Lukaku è ovviamente molto importante per noi – le parole del ct -. È uno dei migliori attaccanti al mondo, le statistiche lo dimostrano, anche se da un po’ di tempo sta faticando. Ma è logico, dopo l’estate difficile che ha passato. Ma c’è un motivo per cui il Napoli e Conte lo hanno scelto. Non ha più bisogno di dimostrare quanto vale. Le sue qualità sono ancora evidenti a tutti. Inoltre, è molto importante anche fuori dal campo, perché mostra ai giovani la strada giusta”. “Ho un rapporto buono e stretto con Romelu – ha aggiunto Tedesco -. Credo sia importante quello che dice a me è, e non ho mai dovuto convincere Romelu a giocare per la nazionale, nemmeno questa volta”. Questi i convocati del Belgio per le sfide con Italia e Israele: – portieri: Koen Casteels (Al-Qadsiah), Maarten Vandevoordt (RB Lipsia), Matz Sels (Nottingham Forest); – difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbona), Maxim De Cuyper (Bruges), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Eintracht Francoforte), Matte Smets (KRC Genk), Joaquin Seys (Bruges), Ameen Al-Dakhil (Stoccarda); – centrocampisti: Amadou Onana (Aston Villa), Orel Mangala (Everton), Arne Engels (Augusta), Roméo Lavia (Chelsea); – attaccanti: Johan Bakayoko (PSV), Jeremy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Siviglia), Loïs Openda (RB Lipsia), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Malick Fofana (Lione), Romelu Lukaku (Napoli).

