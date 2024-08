Calcio, per il Catania arrivano i soldi della fideiussione: salvi i dieci nuovi tesseramenti 

La soluzione

Nelle prossime ore il presidente Pelligra dovrà spiegare il perchè dei ritardi e le strategie economiche e tecniche del club

Prima di mezzanotte il Catania ha fornito le garanzie economiche per l’integrazione fideiussoria che mette in regola il club evitando sanzioni in classifica e salvando il tesseramento dei dieci nuovi volti che erano arrivati dal mercato estivo. Una lunga giornata che si chiude con una notizia lieta attesa dai tifosi e dall’intera città. I dirigenti hanno fatto l’impossibile per rimediare a ritardi che nelle prossime ore verranno spiegati in una nota che il Catania ha annunciato. Sono stati versati 4 milioni di euro che nei giorni scorsi, come avevamo riportato, erano transitati da una banca francese ma che non erano giunti agli istituti di credito italiani, due, disposti ad avviare le procedure tecniche. Questa mossa, di fatto, salva i tesseramenti e la posizione del tecnico Toscano che attendeva la data di oggi per capire quale sarebbe stato il suo futuro anche se aveva più volte detto che sarebbe stato disposto a rimanere di fronte a garanzie serie e solide. Tocca adesso a Ross Pelligra spiegare che cosa è successo e soprattutto dire a chiare lettere quale sarà il suo impegno economico e non solo nei confronti della società che ha rilevato dalle mani del Comune. Nelle prossime ore attendiamo ulteriori chiarimenti.