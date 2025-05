Calcio: per il Genoa primo maggio di lavoro, aspettando il Milan

agenzia

Tre giocatori in dubbio Onana, Malinovskyi e Cornet.Otoa rientra

GENOVA, 01 MAG – Primo maggio di lavoro per il Genoa atteso lunedì dal posticipo al Ferraris contro il Milan. Rossoblù che dopo aver conquistato l’aritmetica salvezza puntano a sconfiggere una big, impresa fino ad ora non riuscita in stagione. Per la gara con i rossoneri Vieira ritrova il difensore Otoa che ha scontato un turno di squalifica a Como dopo l’espulsione rimediata all’esordio contro la Lazio. Da valutare invece i tanti elementi ancora ai box per infortunio, 8 gli indisponibili a Como nell’ultimo turno, con Miretti che è stato operato alla spalla ad inizio settimana e la cui stagione si è conclusa in anticipo. Dei giocatori fuori per infortunio (Balotelli, Cuenca, Cornet, Malinovskyi, Miretti, Ekuban, Onana, Matturro) tre gli elementi sotto osservazione: Malinovskyi, Cornet e Onana che saranno valutati quotidianamente. Di questi il solo Onana sembrerebbe avere chance di recupero.

