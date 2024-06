Calcio: Perù e Messico pareggiano 0-0 in amichevole

agenzia

Match di preparazione alla Coppa America in programma negli Usa

ROMA, 08 GIU – Le squadre del Perù e del Paraguay hanno pareggiato 0-0 allo stadio “Monumental” di Lima in un’amichevole di preparazione alla Coppa America in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. Nella Coppa America, il Perù è al primo turno nel gruppo A con l’Argentina, campione in carica, Canada e Cile. Il Paraguay giocherà nel Gruppo D con il Brasile, finalista della precedente edizione, Colombia e Costa Rica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA