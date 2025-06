Calcio: Pio Esposito lascia il raduno, niente Europeo U21

agenzia

Indisponibile per i medici, entro stasera lista dei 23 azzurrini

ROMA, 04 GIU – Niente Europeo per Francesco Pio Esposito. L’attaccante ventenne ha infatti lasciato il raduno dell’Under 21: lo staff medico della Nazionale, in accordo con quello dell’Inter, lo ha considerato indisponibile per il torneo continentale che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il giocatore aveva raggiunto ieri pomeriggio Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico azzurro che non ha dato il via libera per i prossimi impegni. Entro la mezzanotte il tecnico Carmine Nunziata comunicherà alla UEFA la lista dei 23 convocati per la fase finale dell’Euroeo.

