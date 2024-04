Calcio: Pioli, ‘con il Lecce sarà una partita difficile’

agenzia

'Servirà una buona prova perché stanno bene'

MILANO, 05 APR – “La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierirli e per controllare la partita”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. “La voglia di proseguire nel momento positivo c’è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne quattro consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova”.

