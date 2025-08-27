Calcio: Pioli, ‘Dzeko pronto, vogliamo arrivare in fondo’

agenzia

'Mercato aperto? Non capisco utilità'. Comuzzo, No all'Al Hilal

FIRENZE, 27 AGO – “Vogliamo arrivare in fondo a questa competizione e per riuscirci dobbiamo qualificarci domani senza pensare al risultato dell’andata”. Così Stefano Pioli alla vigilia del playoff di ritorno di Conference League contro il Polissya battuto una settimana fa per 3-0. La gara si svolgerà alle 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’inagibilità del Franchi per i lavori di ristrutturazione. Per l’impegno di domani sera non saranno a disposizione Kean per squalifica e il neo acquisto Piccoli perché escluso dalla lista Uefa per i playoff, quindi toccherà a Dzeko guidare l’attacco: “Edin ha superato qualche problema accusato nei giorni scorsi, sta bene ed è pronto per giocare”, ha aggiunto il tecnico viola che farà turnover ma “senza stravolgimenti e puntando sempre a schierare la squadra migliore”. Quanto al mercato ancora aperto Pioli ha rimarcato la sua contrarierà: “Non solo è difficile ma è proprio sbagliato lavorare con le trattative ancora aperte e i campionati già iniziati: la Serie A è finita a maggio, c’era tutto il tempo per fare mercato fino a Ferragosto, non capisco il senso né l’utilità anche per gli stessi club. Chi vuole tutto questo? Forse qualche trasmissione? Per fortuna tra i miei giocatori ho visto tanta attenzione e serietà, magari la situazione di Comuzzo può portare via qualcosa qualcosa ma non ho dovuto fare grossi richiami”. Fra l’altro il giovane centrale viola, finito nel mirino dell’Al Hilal pronto a offrire 35 milioni, ha rifiutato il trasferimento.

