Calcio: Pioli, Leao è a metà del suo ultimo scalino

agenzia

Il percorso del portoghese: "Lo vedo molto attento e felice"

MILANO, 06 APR – “Fra entrate e uscite, il Milan quest’anno ha cambiato più di 20 giocatori: è stato ribaltato”. Stefano Pioli, dopo la vittoria per 3-0 sul Lecce, ripercorre il cammino della sua squadra. “Ora i giudizi non sono completi, perché la stagione non è finita e i bilanci si fanno alla fine”, prosegue Pioli. Che poi spende parole anche per uno dei suoi giocatori simbolo, Rafa Leao. “Il suo percorso non è ancora terminato, è a metà dell’ultimo scalino. Ma sto vedendo un Rafa molto attento e felice”, aggiunge l’allenatore rossonero.

