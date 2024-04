Calcio: Pioli, ‘non pensiamo alla Roma ma solo al Lecce’

agenzia

'Thiaw non ci sarà ma schiererò la formazione migliore'

MILANO, 05 APR – “La concentrazione è solo sulla partita di domani contro il Lecce. Se ci saranno cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana ma non perché stiamo pensando alla Roma. Avremo il tempo di recuperar energie per giovedì, ora è troppo importante dare continuità al nostro gioco e ai nostri risultati. Schiererò la formazione che riterrò migliore per domani”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. “Thiaw? Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo. Ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po’ di problemi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani ma con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l’assenza di Kalulu e Tomori”.

