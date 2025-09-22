Calcio: Pisacane, rotazioni nel Cagliari ma attenti al Frosinone

agenzia

Domani in Coppa Italia senza Mina, Folorunsho e Obert

CAGLIARI, 22 SET – “Ci saranno delle rotazioni, ma di certo non per una sottovalutazione dell’avversario. È un discorso di coerenza, essere in linea con quanto si è detto sin dal primo giorno: tutti si devono sentire al centro del progetto e questa deve essere la forza di questa squadra”. Sono le parole del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane alla vigilia della sfida di Coppa Italia, domani alla Domus alle 17, contro il Frosinone. “L’energia sarà l’elemento fondamentale su cui costruire il nostro percorso – ha chiarito l’allenatore rossoblu – L’energia di tutti, la freschezza di alcuni elementi che domani potranno di certo dire la loro, per poi magari mettermi in difficoltà nelle partite successive. Oltre a Luvumbo, Radunovic e Pintus in personalizzato, non saranno della gara Mina, Obert e Folorunsho, è un discorso di gestione delle energie – ha spiegato Pisacane -, sono calciatori che hanno avuto un minutaggio importante. Dall’U20 porteremo Antoni Franke e Nicola Grandu, oltre a Joseph Liteta, che saranno della partita”. Anticipazioni di formazione? “Ciocci giocherà dal primo minuto, così come ci sarà la possibilità di vedere dall’inizio Zé Pedro e Kilicsoy: è arrivato il loro momento e potranno mettere ancora più minutaggio nelle gambe”. Attenzione al Frosinone: “Vorrà fare bella figura, c’è una categoria di differenza e un obiettivo in palio. Non verrà di certo qui a prestare il fianco, ma con l’ambizione di chi a tutti i costi vorrà passare il turno. Non dovremo assolutamente avere dei cali di concentrazione, ho già chiesto ai ragazzi massima attenzione”. “Chi come noi – ha sottolineato il mister – vuole costruire nel nostro piccolo una mentalità vincente, deve assolutamente mettere dentro quelle caratteristiche che contraddistinguono una squadra come la nostra: umiltà, consapevolezza, maturità. Nel calcio basta poco per vanificare quanto di buono si sta cercando di portare avanti”.

