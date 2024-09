Calcio: Pochettino carica gli Usa, “Possiamo vincere i Mondiali”

agenzia

E' il nuovo allenatore della squadra a stelle e strisce

ROMA, 14 SET – “Dobbiamo credere che possiamo vincere non solo una partita, ma la Coppa del Mondo”. Sono parole precise quelle scelte dal neo allenatore degli Usa, Mauricio Pochettino, per caricare l’ambiente in vista del prossimo mondiale che, in parte, si disputerà proprio negli Usa. L’argentino ha assicurato che la squadra a stelle e strisce punterà a vincere la Coppa del Mondo 2026, organizzata congiuntamente con Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio del 2026. “Vogliamo che i giocatori arrivino il primo giorno con la testa alta”, ha detto l’ex allenatore del Chelsea e del PSG nella sua conferenza stampa di presentazione. Pochettino ha preso il posto di Gregg Berhalter, licenziato in luglio dopo l’eliminazione degli statunitensi dalla fase a gironi della Coppa America. Gli Usa sono attualmente al sedicesimo posto nella classifica Fifa. Hanno vinto solo una delle ultime sette partite.

