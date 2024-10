Calcio: Pogba, ‘Incubo finito, non vedo l’ora di tornare’

agenzia

Nota del francese, 'Periodo angosciante, ringrazio giudici'

TORINO, 04 OTT – “Finalmente l’incubo è finito. A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni”: comincia così la nota firmata da Paul Pogba sulla riduzione della sua squalifica per doping a 18 mesi. “Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’Agenzia mondiale antidoping, quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, cosa che non fa influenzare o migliorare le prestazioni di un atleta di sesso maschile. Gioco con integrità, anche se devo accettare che si tratta di un reato di responsabilità oggettiva – aggiunge il francese della Juventus, che ora vede davvero la luce in fondo al tunnel – voglio esprimere i miei ringraziamenti ai giudici della Corte Arbitrale dello Sport che ha accolto la mia spiegazione. Questo è stato un periodo estremamente angosciante della mia vita perché tutto quello che ho fatto fino a quel momento è stato messo in attesa. Grazie ancora per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”.

