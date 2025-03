Calcio: Premier; Liverpool batte Southampton Juric e scappa via

agenzia

Reds a +16 sull'Arsenal

ROMA, 08 MAR – Il Liverpool supera anche anche l’ostacolo Southampton e, in un colpo solo, prolunga la sua striscia di risultati utili nella Premier inglese e soprattutto compie un altro passo verso quello che sarebbe il suo ventesimo titolo di campione. Un successo, quello per 3-1, contro la squadra dell’ex tecnico di Torino e Roma Ivan Juric, maturato in rimonta ad Anfield, che gli consente di rafforzare la sua posizione in vetta alla classifica. Per i Reds sono ora 70 i punti totalizzati in 29 partite, ovvero 16 in più rispetto all’Arsenal che però di gare ne ha giocate due in meno.

