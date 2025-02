Calcio: Premio Bearzot, il 12/02 annuncio in Figc del vincitore

agenzia

Sarà presente Gravina, lo scorso anno vinse Simone Inzaghi

ROMA, 06 FEB – Chi raccoglierà l’eredità di Simone Inzaghi? Dopo la vittoria dello scorso anno del tecnico campione d’Italia con l’Inter, torna il Premio Nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la FIGC. Il vincitore della XIV edizione sarà annunciato il prossimo 12 febbraio 2025 nella sede della Federcalcio, in Via Allegri 14, alle ore 15.00, dopo che nella mattinata, presso la sede ACLI di Roma, la Giuria presieduta dal n.1 della Figc, Gabriele Gravina, e da quello dell’US ACLI, Damiano Lembo, provvederà all’individuazione del tecnico vincitore del Premio Bearzot 2025. Inoltre, da quest’anno, il Premio Bearzot si arricchisce anche di un riconoscimento rivolto a uno o una giovane giornalista emergente dedicato alla memoria di Gianpaolo Ormezzano, storico inviato de “La Stampa”, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre 2024.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA