Calcio: Premio Yashin, c’è Donnarumma fra le dieci ‘nominations’

Per miglior portiere in corsa anche Sommer, Alisson e Martinez

ROMA, 07 AGO – C’è il nome di ‘Gigio’ Donnarumma del Psg fra le dieci ‘nominations’ di France Football per il Premio Yashin che va al miglior portiere della scorsa stagione calcistica. L’elenco contiene dieci candidati, e oltre all’estremo difensore della nazionale italiana ci sono Yann Sommer dell’Inter, Alisson del Liverpool, Emiliano Martinez dell’Aston Villa, Thibaut Courtois del Real Madrid, Lucas Chevalier del Lilla, Yassine Bounou dell’Al Hilal, Jan Oblak dell’Atletico Madrid, David Raya dell’Arsenal e Matz Sels del Nottingham Forest. Cinque le candidate al premio per il calcio femminile: Ann-Katrin Berger del Gotham, Cata Coll del Barcellona, Hannah Hampton del Chelsea, Chiamaka Nnadozie del Brighton e Daphne Van Domselaar dell’Arsenal.

