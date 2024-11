Calcio: presidente dell’Osservatorio Improta incontra Balata

agenzia

Violenza e razzismo negli stadi al centro del colloquio

ROMA, 14 NOV – Incontro istituzionale fra il nuovo presidente dell’Osservatorio nazionale manifestazioni sportive Maurizio Improta e il presidente della Lega B Mauro Balata, nel quale si è parlato di temi legati all’attività di contrasto alla violenza negli stadi, al razzismo e di promozione della cultura dell’evento sportivo come occasione di socialità e di inclusione. Nell’incontro si è programmata un’agenda comune da attivare in modo da prevedere una serie di appuntamenti nei quali sostenere la tutela della legalità e del tifo sano. Il Presidente Improta ha infine condiviso con il Presidente Balata un primo bilancio sull’andamento della stagione in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA