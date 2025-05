Calcio: prime convocazioni Brasile di Ancelotti, torna Casemiro

agenzia

Neymar ancora fuori dalla lista, 'ho parlato con lui"

RIO DE JANEIRO, 26 MAG – Nessuna grande novità nella prima lista dei convocati di Carlo Ancelotti alla guida del Brasile. Ancora fuori l’infortunato Neymar Jr mentre torna, forse a sorpresa, Casemiro, dopo un annata difficile al Manchester United. Lo stesso Ancelotti ha chiarito in conferenza stampa di aver “parlato con Neymar” e che la scelta dei giocatori è stata dettata anche dal pochissimo tempo a disposizione in vista del primo impegno in trasferta con l’Ecuador, il prossimo 5 giugno, per le qualificazioni ai mondiali. Questa la lista completa dei convocati di Ancelotti. Portieri: Alisson (Liverpool); Bento (Al Nassr); Hugo Souza (Corinthians) – Difensori: Alex Sandro (Flamengo); Alexsandro (Lille); Beraldo (Psg); Carlos Augusto (Inter); Danilo (Flamengo); Leo Ortiz (Flamengo); Marquinhos (Psg); Vanderson (Monaco); Wesley (Flamengo); – centrocampisti: Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasburgo); Bruno Guimarães (Neecastle); Casemiro (Manchester Utd); Éderson (Atalanta); Gerson (Flamengo); – attaccanti: Antony (Real Betis); Estêvão (Palmeiras); Gabriel Martinelli (Arsenal); Matheus Cunha (Wolverhampton); Raphinha (Barcellona); Richarlison (Tottenham); Vinícius Junior (Real Madrid).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA