Calcio: Provstgaard ‘pronto per la Lazio, qui al momento giusto’

agenzia

Il difensore danese 'Spero di diventare un giocatore importante'

ROMA, 06 FEB – “Mi sento pronto per questo passo, le mie qualità sono in linea con questa avventura. Devo imparare tanto e fa parte del viaggio che mi porterà a diventare un grande giocatore. Mi sento molto bene, arrivo alla Lazio nel momento giusto. Sono pronto per giocare e spero in futuro di essere un giocatore importante per la Lazio”. Così Oliver Provstgaard, difensore appena acquistato dalla Lazio, si presenta in conferenza stampa. Il danese, poi, rivela come il padre abbia “una grande passione per la Lazio, ha comprato la maglia dopo che vinse lo scudetto. Per me è straordinario essere qui. In Danimarca c’è una giornata particolare: per supportare la lotta contro il cancro si mette una maglia da calcio diversa. Io ho scelto quella”. Poi, parlando delle proprie caratteristiche, sottolinea di sentirsi “un difensore moderno” a cui “piace impostare da dietro. Ma per essere completo sento di dover lavorare anche sulla parte fisica per contrastare i grandi attaccanti della Serie A, sono giovane e mi rendo conto di non essere ancora completo”. Infine un pensiero sui tifosi: “La loro passione è una motivazione ulteriore, più tifosi vuol dire più pressione, ma anche più passione. Loro fanno grande il club, ti danno tanto quando vinci e ti sostengono quando perdi”, conclude.

