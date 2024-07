Calcio: Rabiot saluta la Juve, ‘Grazie per questi 5 anni’

agenzia

Messaggio social del francese dopo l'addio ai bianconeri

TORINO, 31 LUG – “Dopo cinque stagioni alla Juventus, cinque anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi ! Grazie di tutto Juventus, arrivederci e buona fortuna”: con questo messaggio su Instagram corredato da un breve video, Adrien Rabiot saluta definitivamente i bianconeri. Il centrocampista era arrivato a scadenza lo scorso 30 giugno e non ha rinnovato con il club della Continassa. Ora è alla ricerca di una squadra, ci sono voci di una permanenza in Italia tra Inter e Milan o la possibilità di andare in Spagna al Real Madrid.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA