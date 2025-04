Calcio: Ranieri ‘con la Juventus nessun senso di rivalsa’

agenzia

'La Roma sta bene, sarà una gara vibrante'

ROMA, 04 APR – “Non c’è senso di rivalsa, sarà una grande gara da tifoso, da allenatore, da tutto. Una gara vibrante tra due squadre che vogliono lottare per qualcosa di più. Ora affronteremo una partita alla volta e ci saranno tutte grandi squadre, a me poi interessa solo che i tifosi siano orgogliosi”. Lo ha detto Claudio Ranieri a due giorni dalla sfida con la Juventus rispondendo a chi gli chiede della sua parantesi da allenatore bianconero, interrottasi nel 2009. “Non è stata una separazione traumatica con la Juventus, la verità non è quella che è stata detta – ha aggiunto -. La so io e i due uomini che c’erano al comando all’epoca. Se un giorno farò un libro dirò la mia verità che poi è la verità assoluta perché non so dire bugie”. Parlando poi della squadra di Tudor ha spiegato: “Ha cambiato filosofia di gioco, di tutto, è più verticale e determinata. Ma noi stiamo bene, Celik è recuperato. Rensch anche ma non per venire in panchina, domani valuteremo bene”. Infine su Hummels: “Stava bene anche dopo Bilbao, è un campione. Era dispiaciutissimo, chiaro, ma non ha mai avuto problemi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA