Calcio: Ranieri ‘derby? Niente promesse, ma daremo il massimo’

'La Lazio non è in difficoltà, sennò non vinceva a Bergamo'

ROMA, 11 APR – “Difficile dire quali siano i reali valori, la Roma ha passato determinate vicissitudini e ha fatto tutto di rincorsa, mentre Baroni sembrava un ripiego e sta facendo un gran campionato. Si sta meritando la classifica che ha. Ora ci sono le ultime sette partite e spingeremo al massimo. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e poi raccoglieremo quanto saremo stati capace di fare”. Così Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dal derby. “So che domenica sara’ una gara importante e difficile – ha aggiunto -. Io non guardo a quello che ho fatto ieri, guardo al futuro. Poi se si vince per un colpo di fortuna sarò contento comunque”. “Noi daremo il nostro massimo – ha aggiunto poi Ranieri -. Non prometto nulla, a me piace lavorare e fare le cose sottovoce, ma con la forza di voler fare il massimo. E domenica lo faremo”. Commentando il momento della Lazio ha invece concluso: “Anche noi abbiamo fatto questo tipo di trasferte e quando siamo arrivati alle 3 di notte non lo abbiamo detto a nessuno. Io non credo che la Lazio stia passando un momento difficile, sennò non vai a Bergamo a vincere. Mi aspetto una gara tirata e mi auguro solo che al primo posto ci sia la sportività tra squadre e tifoserie. Sono di una certa età e mi auguro che resti solo lo sfottò perché i romani in questo sanno essere dei geni”.

