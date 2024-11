Calcio: Ranieri ‘Dobbiamo aiutare Dybala. Pellegrini? Reagirà’

agenzia

Tecnico: 'Lorenzo è un romano introverso, sta soffrendo'

ROMA, 22 NOV – “Pellegrini deve saper reagire da capitano. Quando si cade la cosa più bella è vedere come ci si rialza. Lui è introverso per essere romano, ne soffre dentro. Ma deve saper reagire alle avversità e sono convinto che lo farà”. Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla gara con il Napoli. Parlando delle condizioni di Paulo Dybala, invece, ha aggiunto: “Sicuramente dobbiamo aiutare il ragazzo. Se ha questo fastidio va risolto, se non ha nulla allora dobbiamo capire perché sente comunque questo fastidio. Ci ho parlato in questi giorni, lui è positivo e propositivo. Io non sono di quelli che rischia i giocatori, meglio non averlo una gara che per un mese”.

