Calcio: Ranieri ‘Dovbyk non è un acquisto sbagliato’

agenzia

"E' incedibile? Non mi piace parlare di queste cose'

ROMA, 02 MAG – Dovbyk? Io ancora ci credo, è un giocatore che ha fatto notevoli progressi e ha ancora tanti margini. Non è un acquisto sbagliato, quando prendi il capocannoniere della Liga non può esserlo. Poi c’è chi si adatta meglio e chi no. Come primo anno è positivo, ci ha portato punti importanti”. Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a due giorni dalla gara con la Fiorentina. “E’ un incedibile? Non mi piace parlare di questo, ma di quello che possiamo raggiungere – ha aggiunto -. Vogliamo il massimo e queste sarebbero parole che ci distrarrebbero dall’oggi”. Sulla possibilità che il centravanti ucraino giochi ancora con Shomurodov ha risposto: “E’ un’opzione, sono due giocatori complementari”. Infine sulla squadra che “sta bene e ci saranno tutti, tranne Dybala”, mentre di Koné ha detto: “E’ un giocatore universale, può ricoprire più ruoli. E’ un ragazzo intelligente, giocatore da box to box ma che può stare anche davanti la difesa, in base alle esigenze decido dove usarlo”.

