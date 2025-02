Calcio: Ranieri, Dybala recuperato per il Porto

agenzia

Pecchia: 'momento buio

ROMA, 16 FEB – “Dybala e’ recuperato per il Porto”. Lo ha detto Claudio Ranieri, dopo la vittoriad ella Roma a Parma. “Soule’ e’ un buon giocatore, si sta abituando alla maglia. Crediamo molto in lui”, ha poi aggiunto, a Dazn, parlando del protagonista del successo. “L’unico rammarico – ha aggiunto il tecnico giallorosso a Dazn – e’ non aver chiuso la partita, 11 contro 10, e averla lasciata aperta”. Ora la testa e’ al Porto. “Siamo carichi, ma non dobbiamo lasciare spazio al Porto, una squadra di qualita’ che va in contropiede”, la conclusione di Ranieri. Per il ritorno dei play off di Europa League, dovrebbe essere di rientro anche Hummels, in panchina per la terza volta di fila, a Parma. “Nulla di particolare, e’ solo una scelta tecnica: penso che giovedi’ tornera’ a giocare”, aveva detto prima della partita il ds Ghisolfi Stato d’animo opposto per Fabio Pecchia. “E’ un momento buio – dice il tecnico del Parma – e dispiace per i ragazzi e l’impegno che ci mettono in settimana. Ma siamo vivi, abbiamo tanta voglia e guardiamo gia’ a domani”.

