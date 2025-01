Calcio: Ranieri,Frattesi? Non si possono spendere tanti soldi…

agenzia

Tecnico Roma su voci per interista: "non c'è niente di definito"

ROMA, 12 GEN – “Ancora non c’è niente di definito, logicamente non si possono spendere tutti quei soldi…”. Sono queste le parole del tecnico della Roma, Claudio Ranieri, in tema di mercato, e in particolare dell’interesse della società per Frattesi, in un’intervista a Sky Sport prima del match col Bologna. Una partita, ha sottolineato l’allenatore, che segue quella contro la Lazio in cui i ragazzi hanno fatto bene, lottando, ed è la cosa che mi è piaciuta di più. Ora devo dare continuità a questi ragazzi che stanno meritando, ma anche gli altri che non giocano e mi stanno mettendo in difficoltà. Tutti meriterebbero di giocare”. “Obiettivi? Sono quelli che mi ha chiesto la proprietà – ha proseguito -, riportare la Roma il più in alto possibile conservando il buono che c’era nella stagione precedente. Restare in panchina anche l’anno prossimo? Lasciatemi stare (ride, ndr), fatemi finire questa stagione nel miglior modo possibile”.

