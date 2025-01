Calcio: Ranieri,Lazio ha pilota automatico ma derby azzera tutto

agenzia

Tecnico: "Friedkin hanno speso tanto, diamogli soddisfazione"

ROMA, 03 GEN – “Essendo tifoso, il derby rappresenta tutto quello che può pensare un tifoso: è la partita clou, quella che si sente di più e c’è tanta voglia di fare bene. La Lazio va con il pilota automatico, stanno vivendo un momento eccezionale facendo un girone d’andata stratosferico, sono una squadra temibilissima e hanno trovato il bandolo della matassa. Ma il derby azzera tutto, fa sempre storia a sé. Tengo in considerazione ogni cosa e sono convinto che anche Baroni lo farà”. Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, nella conferenza stampa che anticipa il derby contro la Lazio. Il tecnico giallorosso sottolinea come “dicembre ci ha fatto capire che siamo squadra, abbiamo dei difetti e lavoriamo per eliminarli. Abbiamo rimesso la nave in navigazione, dove potrà arrivare non so – aggiunge -; non ho mai promesso niente alle mie squadre se non lavoro e sacrificio in ogni frangente di ogni partita. Spingiamo tutti per far bene. I tifosi stanno facendo la loro parte. Una volta si diceva che la Roma non si discute ma si ama, io l’ho sempre amata. I Friedkin ci hanno messo tanti soldi, sarebbe ora di dargli qualche soddisfazione”. Mentre su Pellegrini, destinato ancora alla panchina, ammette come la scelta di tenerlo fuori sia “solo una questione psicologica. Tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa, sono pochi quelli che fanno gol e chi ce li ha dovrebbe tenerseli stretti. Ma lui adesso soffre la pressione dei tifosi, si carica tutti i problemi e invece dovrebbe giocare con naturalezza. Solo così può ritornare il giocatore che è. Il giorno in cui lo vedrò sereno non avrò nessun problema a metterlo, come a San Siro dove stava per fare gol”, conclude.

