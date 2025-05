Calcio: Ranieri,l’euro per la Champions lo tengo sempre in tasca

agenzia

Tecnico Roma 'non so come finirà, ma non voglio rimpianti'

ROMA, 04 MAG – “L’euro per la Champions continuo a tenermelo in tasca. Non so dove possiamo arrivare, ma dobbiamo arrivare all’estate senza recriminazioni”. Così Claudio Ranieri a DAZN commenta la corsa al quarto posto della Roma. “Io dico che l’allenatore da solo non può far nulla – ha aggiunto invece parlando a Sky Sport -. Ho avuto la fortuna di prendere la squadra quando aveva bisogno di una scialuppa. Mi hanno ascoltato come un padre e sono stati bravi nel seguirmi, nel non mollare mai”. Commentando l’andamento della gara contro la Fiorentina ha invece spiegato: “Questa è veramente una signora squadra, mi ha impressionato nel vederla. Noi siamo stati belli, decisi e determinati, queste sono le partite che più mi piacciono”. Poi su Soulè: “Il ragazzo è disponibilissimo perché ha sofferto tanto la prima parte di stagione, lui è l’uomo in più in quel ruolo. Raddoppia sempre, salta l’uomo, l’avevo visto già nella gara con il Napoli e ho pensato di riproporlo in quel ruolo.

