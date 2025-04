Calcio: Ranking Fifa; Argentina prima, Italia al 9/o posto

agenzia

La Spagna sale in seconda posizione, Francia terza

ROMA, 03 APR – L’Argentina rimane in testa al ranking Fifa anche nel mese di aprile grazie alle vittorie contro l’Uruguay (1-0) e in casa contro il Brasile (4-1), ma l’Albiceleste ha una nuova compagnia, la Spagna, salita al secondo posto mentre la Francia è scivolata in terza posizione . L’Inghilterra (4/a) e il Brasile (5/o) completano la top 5. Guadagna una posizione l’Olanda, che ora è sesta mentre il Portogallo è 7/o. Belgio (ottavo), Italia (nona) e Germania (decima) hanno conservato le loro posizioni, mentre la Croazia (11/a) e il Marocco (12/o) hanno guadagnato due posizioni. Il Messico (17/o) ha migliorato la propria classifica conquistando il titolo della Concacaf Nations League, mentre la seconda classificata Panama (33/o, 3 in su) è stata premiata per le sue ottime prestazioni. Norvegia (38/ao, +5), Repubblica Ceca (39/a, +3) e la Costa d’Avorio (41/a, +5) hanno fatto notevoli progressi, così come il Paraguay (48/o, +5) e la Tunisia (49/a, +3). Anche la Slovenia (51/, +4), la Bosnia-Erzegovina (70/a, +4) e il Gabon (79o, +5) hanno guadagnato posizioni così come il Kirghizistan (103o, +4), il Vietnam (109o, +5), lo Zimbabwe (116o, +5), la Sierra Leone (124o, +5), le Filippine (146o, +4) ed Eswatini (155o, +4) hanno tutti fatto balzi simili. Ma è il Myanmar (162o, su 7) la nazionale che ha guadagnato più posizioni, ben 7. Ultimo ma non meno importante, il Canada (30, su 1) e il Kosovo (97, su 2) si trovano nella loro posizione più alta in questa classifica di aprile 2025.

