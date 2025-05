Calcio: Raphinha esalta Yamal ‘non ha limiti’

agenzia

Il brasiliano del Barcellona: 'E' stata la mia miglior stagione'

ROMA, 30 MAG – “Dico a Lamine che dipende da lui, non ha limiti”. L’attaccante brasiliano del Barcellona Raphinha esalta le qualità del suo giovanissimo compagno di squadra, Yamal con cui il 28enne di Porto Alegre dice di avere un rapporto speciale. “Può arrivare dove vuole – dice Raphinha al Mundo Deportivo -. Ne ho già parlato con lui e gliel’ho spiegato molto chiaramente. Dipende solo da lui. Ha qualità, impegno e lavora bene. E quello che fa sul campo è sotto gli occhi di tutti. Per me non ha limiti. Se vuoi raggiungere la cima, lo farai facilmente”. Il brasiliano ha parlato anche della sua stagione al Barca: Non mi aspettavo questi numeri, è stata la migliore della mia vita”.

