Calcio: Raphinha rinnova col Barcellona fino al 2028

ROMA, 22 MAG – Il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Raphinha fino al 2028. In questa stagione, il brasiliano ha realizzato 34 gol e 25 assist in 56 partite giocate con il club spagnolo. Raphinha nei prossimi giorni si aggregherà al Brasile di Carlo Ancelotti per disputare due partite di qualificazione al Mondiale-2026 in Ecuador (5 giugno) e a San Paolo contro il Paraguay (10 giugno).

