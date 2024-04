Calcio: razzismo, Cus Cagliari allontana allenatore futsal

agenzia

Insulti durante incontro a Villacidro. Club: chiediamo scusa

ROMA, 27 MAR – Pesanti insulti di stampo razzista all’indirizzo di un giocatore della Villacidrese Calcio, Sergio Rocha. Così il Cus Cagliari dal suo sito giustifica l’allontanamento con effetto immediato del tecnico Andrea Congiu, allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal. Secondo quanto riferisce il club universitario il tecnico si sarebbe reso responsabile del gravissimo comportamento durante un incontro di futsal a Villacidro. La società si scusa profondamente con il calciatore Sergio Rocha e con la dirigenza della Villacidrese Calcio per l’accaduto e valuterà coi propri legali come tutelarsi rispetto a questo comportamento di inaudita gravità da parte di un suo tesserato. “Sono atterrito. Quello che è successo ieri sul campo di gioco è terribile. È quanto di più lontano dai valori che ogni giorno insegniamo ai nostri ragazzi: il rispetto dell’altro e dell’avversario, e i valori di solidarietà, tolleranza e inclusione. Il razzismo non può trovare spazio né nella società né nello sport e deve essere contrastato attivamente. Ho chiesto al presidente della Villacidrese Calcio Matteo Marrocu e al calciatore Sergio Rocha un incontro, per scusarmi personalmente e per decidere insieme come da un episodio così miserevole possiamo trarre ispirazione per rilanciare i valori della tolleranza, dell’inclusione e di contrasto a qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione”, afferma il presidente del Cus Cagliari Marco Meloni.

