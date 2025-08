Calcio: Regina Baresi in ospedale ‘devo operarmi al cuore’

agenzia

Ex capitana Inter: 'Devo risolvere un problema di aritmie'

ROMA, 06 AGO – Regina Baresi deve operarsi al cuore. Lo ha annunciato sui social la stessa ex attaccante e capitana dell’Inter (ora opinionista in tv), figlia di Giuseppe, e nipote di Franco, storico difensore del Milan proprio qualche giorno fa si è sottoposto a un intervento per un nodulo al polmone: “Entro qualche giorno in ospedale per fare giovedì l’ablazione cardiaca, un piccola operazione al cuore – ha scritto l’ex calciatrice -. Vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport”. Regina Baresi ha poi postato una foto dell’arrivo in ospedale: “Senza trucco, convocazione reparto cardiologia” ha scritto.

