Calcio: Reijnders rinnova con Milan ‘è mia seconda casa’

agenzia

Firma fino a giugno 2030 'momento duro ma dobbiamo fare meglio'

MILANO, 03 MAR – “Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia. Sono impaziente per le prossime stagioni. Volevo rimanere, per questo ho firmato. È come se fosse la mia seconda casa. Sono felice”: Tijjani Reijnders commenta così, dopo la firma, il rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista, felice e sorridente, deve però trovare la chiave per ribaltare la situazione al Milan: “È un momento difficile, dobbiamo fare meglio ed essere più forti. Dobbiamo continuare a crederci”.

