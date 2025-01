Calcio: Ricci-Torino ancora insieme, rinnovo fino al 2028

agenzia

Il centrocampista ha firmato il prolungamento di contratto

TORINO, 02 GEN – E’ giornata di rinnovi in casa Toro, dopo quello del direttore tecnico Davide Vagnati fino al 2027 è stato ufficializzato anche il prolungamento di Samuele Ricci. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028” fa sapere il club granata attraverso una nota ufficiale. Il classe 2001 dunque ha messo nero su bianco la firma sul nuovo contratto: è anche un avvertimento per la concorrenza, con diversi club italiani ed esteri che avevano iniziato a muoversi per arrivare al centrocampista nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti.

