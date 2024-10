Calcio: rifinitura azzurri,col Belgio stessa Italia anti Francia

agenzia

Spalletti verso la conferma degli 11 della vittoria a Parigi

FIRENZE, 09 OTT – Domani sera contro il Belgio con la formazione che ha battuto la Francia lo scorso 6 settembre. Luciano Spalletti sembra sempre più intenzionato, stando anche ai segnali della rifinitura svolta stamani a Coverciano, a confermare lo stesso modulo e gli stessi uomini della trasferta parigina: modulo 3-5-1-1, Donnarumma fra i pali, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori in difesa, Cambiaso e Dimarco esterni, nel mezzo Frattesi, Ricci e Tonali, quindi Pellegrini (al momento favorito su Raspadori) alle spalle di Retegui. L’allenamento si è svolto al completo, la partenza per Roma è in programma intorno alle 17,30, quindi alle 19,30 la conferenza stampa del ct e di Calafiori allo stadio Olimpico che sarà preceduta dalla visita di una delegazione azzurra all’ospedale pediatrici Bambino Gesù.

