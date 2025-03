Calcio: risentimento agli adduttori, l’Inter perde Taremi

agenzia

L'attaccante iraniano salterà almeno le gare con Milan e Bayern

MILANO, 31 MAR – L’Inter perde Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra, come reso noto dal club nerazzurro. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana: l’iraniano salterà sicuramente quindi almeno le sfide con Milan in Coppa Italia, Parma in campionato e Bayern Monaco in Champions League.

