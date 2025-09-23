Calcio: Rocchi a Tudor, ‘collaborazione o diventa gazzarra’

agenzia

Designatore: 'su Orban ha ragione ma moderiamo toni'

ROMA, 23 SET – “Non commento mai le proteste degli allenatori, che abbiano torto o ragione, e tra l’altro nel caso specifico Tudor ha anche ragione: ma per noi e’ fondamentale usare termini corretti, non eccessivi. Ribadisco la nostra richiesta di collaborazione, in questo senso, oppure diventa una gazzarra”. Cosi’ Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, interviene sulle proteste dell’allenatore Juve per il rigore concesso al Verona e il mancato rosso a Orban, nell’anticipo di sabato. Il tecnico Juve, a fine partita, aveva parlato di “vergogna”. Rocchi, analizzando gli episodi della giornata chiusa ieri sera a Open Var, su Dazn, ha parlato di errori di Rapuano e del duo al Var composto da Aureliano e Massa, sia sul rigore concesso al Verona (“il fallo di Joao Mario? Non e’ corretto fare paragoni con un’altra partita, la dinamica e’ diversa”) sia per il mancato rosso a Orban. “Decisione da prendere direttamente in campo, e al Var hanno liquidato troppo in fretta la questione”. Quanto a Napoli-Pisa, era da rigore il fallo di De Bruyne su Liers, non concesso dall’arbitro Crezzini per un precedente mani del giocatore del Pisa “non punibile” Napoli

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA