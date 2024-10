Calcio: Rocchi, Var a chiamata è soluzione alternativa

agenzia

Il tempo effettivo stravolgerebbe questo sport

MILANO, 08 OTT – “Var a chiamata e tempo effettivo sono proposte su cui c’è una discussione Ifab, non posso discuterne troppo. Per quanto riguarda il challenge, è una soluzione alternativa. O meglio, potrebbe essere una soluzione complementare per il calcio di vertice: l’obiettivo è avere una decisione corretta”. Lo ha detto Gianluca Rocchi, designatore arbitrale Can A e B, intervenuto durante la presentazione della seconda edizione del Codice di Giustizia Sportiva Figc a San Siro. “L’esperimento sul Var a chiamata che è stato fatto esclude la chiamata dell’arbitro, però stiamo parlando di un torneo dove le camere erano pochissime. In caso di tornei molto più coperti da questo punto di vista potremmo avere la doppia soluzione – ha aggiunto -. Per quanto riguarda il tempo effettivo, stiamo lavorando sulle perdite di tempo e su altro: se dovesse arrivare nel calcio, stravolgerebbe questo sport, ma probabilmente tutti giocherebbero gli stessi minuti”.

