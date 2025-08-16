Calcio: Roma 2-2 con il Neom a 7 giorni dal via della Serie A

agenzia

Segnano Cristante e Soulé nel primo tempo, Dybala dall'inizio

FROSINONE, 16 AGO – A sette giorni dall’esordio in campionato contro il Bologna all’Olimpico, la Roma pareggia 2-2 contro il club saudita del Neom allo ‘Stripe’ di Frosinone. Quattro gol tutti nel primo tempo e se per i giallorossi segnano Cristante e Soulé, per gli arabi Benhrama e Abdi. Torna Dybala dal primo minuto in coppia con Soulé (è la prima volta), per una formazione che, fatta eccezione per le esclusioni dal primo minuto di Koné e Wesley, potrebbe ricalcare l’undici tipo che Gian Piero Gasperini ha in mente per la sua Roma. Ancora assente Lorenzo Pellegrini, alle prese con il recupero dal suo infortunio e comunque anche al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla capitale. Out anche Kumbulla (vicino al Maiorca) e Salah-Eddine, come il centrale albanese al centro dei movimenti in uscita del club romanista. Durante la partita disputatasi al Benito Stirpe di Frosinone c’è stato spazio anche per uno sfogo di Gasperini che su un errore di Ghilardi nel primo ha urlato verso la panchina “ma dov’è, dov’è”.

