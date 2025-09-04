Calcio: Roma 8-0 in amichevole, in campo si rivede Pellegrini

agenzia

Goleada nel test con tripletta di Paratici, classe 2008

ROMA, 04 SET – La Roma vince il test amichevole giocato in mattinata a Trigoria contro il Roma City, squadra di Riano militante in Eccellenza dopo la retrocessione dalla Serie D della scorsa estate. Finisce 8-0 per i giallorossi, privi di undici calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Celik, Mancini, Ndicka, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski, El Aynaoui, Koné, Pisilli, Dovbyk e Ferguson) e di Bailey, ancora ai box per infortunio. In campo si è rivisto Lorenzo Pellegrini, dopo lo stop per lesione muscolare della scorsa stagione. Per l’ex capitano giallorosso un’ora di gioco prima della sostituzione. Da segnalare poi la tripletta di Paratici, attaccante classe 2008 arrivato dalla Sampdoria nelle ultime ore di mercato. Poi le doppiette di Baldanzi (titolare come Dybala) e di Cristante. In gol anche Soulé nell’8-0 giallorosso.

