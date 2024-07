Calcio: Roma, accordo fatto per l’ucraino Dovbyk

agenzia

Il ds Ghisolfi ha convinto il Girona, firme imminenti

ROMA, 31 LUG – Artem Dovbyk sta per diventare un giocatore della Roma. L’attaccante ucraino, capocannoniere dell’ultima Liga, ha già raggiunto un accordo con il club giallorosso e la missione del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, in Spagna per avere anche l’ok del Girona, avrebbe dato i suoi frutti. I club, infatti, avrebbero raggiunto l’accordo per una valutazione – tra fisso, bonus e altre clausole – – del giocatore, che potrebbe avere l’ok definitivo lla firma in tempi brevi. L’ucraino potrebbe sbarcare in Italia nelle prossime ore insieme al ds romanista per ufficializzare il tutto e unirsi ai nuovi compagni prima dell’amichevole di sabato con l’Olympiacos.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA