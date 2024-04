Calcio: Roma; De Rossi, inutile parlare oggi di quota Champions

agenzia

'Nessuno pensava a certi risultati nelle mie prime gare'

ROMA, 30 MAR – “Qual è la quota Champions? Fare proiezioni conta poco, ci sono tante partite difficili ma se le affrontiamo una alla volta possiamo vincerle tutte. Nessuno pensava a questi numeri nelle mie nove prime partite. Questo ci deve dare fiducia in più”. Lo ha detto Daniele De Rossi a due giorni dalla sfida con il Lecce ai canali del club giallorosso. “Valutiamo Dybala – ha poi aggiunto il tecnico -, ha fatto allenamenti più intensi da solo negli ultimi giorni, mentre oggi era in gruppo con la squadra ma in un allenamento più blando”. Sul Lecce ha poi concluso: “Abbiamo tanta volta di tornare a giocare e sarà un ostacolo duro. Sicuramente saranno agguerriti, non abbiamo molto materiale sul Lecce di Gotti essendo arrivato da poco quindi abbiamo preparato due versioni”.

