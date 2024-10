Calcio: Roma; domani Juric in conferenza pre Torino

agenzia

Alle 12 a Trigoria le parole del tecnico giallorosso

ROMA, 29 OTT – Ivan Juric parlerà domani alle 12 in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino. Lo fa sapere il club giallorosso nell’unica comunicazione fatta dalla società sul tecnico dopo il ko con la Fiorentina. Né la proprietà (in questo momento in California) né Ghisolfi, ieri rimasto a Trigoria, infatti, erano intervenuti pubblicamente per confermare la panchina in bilico del tecnico romanista.

