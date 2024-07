Calcio: Roma; Dybala presenta Soulè ‘benvenuto fratello’

agenzia

I due argentini postano una foto in maglia Roma

ROMA, 30 LUG – In campo devono ancora imparare a trovarsi, ma fuori dal rettangolo verde Paulo Dybala e Matias Soulè, nuovo acquisto giallorosso, sono già molto affiatati. A dare il suo personalissimo benvenuto al giovane connazionale, infatti, ci ha pensato proprio Dybala che, attraverso una foto pubblicata sul proprio profilo social, ha salutato l’approdo in giallorosso dell’ex Frosinone. “Benvenuto fratello” il messaggio allegato alla foto che li ritrae sorridenti e abbracciati, pronti a iniziare una nuova stagione e a far sognare i tifosi giallorossi.

